Serie B Redel al terzo successo di fila | Mola New Basket ko
Serviva una prestazione attenta, senza sottovalutare l’avversario esattamente come chiesto da coach Cadeo. E la Redel Reggio Calabria ha rispettato le attese e i pronostici, conducendo sempre in vantaggio la sfida contro il giovane e dinamico Mola.Due bombe consecutive di Zampa, dopo circa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altre letture consigliate
Terza giornata del girone di ritorno per il campionato di serie B interregionale girone F. La REDEL è di scena sul parquet del Barcellona dei tanti ex ed a pari punti in classifica senza poter contare su Laquintana e Maresca entrambi fermi per infortunio. La sfid - facebook.com Vai su Facebook
Serie B Interregionale, 1ª giornata: i neroarancio cadono al supplementare. Prova convincente del Barcellona di Cigarini - X Vai su X
Serie B, Redel al terzo successo di fila: Mola New Basket ko - 69 e guarda alla prossima sfida sul parquet di Castellaneta con grande ottimismo e ulteriore entusiasmo ... Lo riporta reggiotoday.it
Basket Serie B, la Redel Viola domina il Mola, Brindisi cade a Ragusa. Classifica e risultati - I neroarancio dominano ritmo e punteggio sin dal prime battute ottenendo tra le mura amiche la terza vittoria consecutiva ... Lo riporta citynow.it
Serie B - Per la Redel appuntamento in Sicilia. Lovino: “A Barcellona gara durissima…” - Un importante banco di prova attende la Redel Reggio Calabria nella terza giornata di campionato, in casa del Barcellona allenato da Federico Cigarini. Si legge su pianetabasket.com