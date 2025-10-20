Serie B Redel al terzo successo di fila | Mola New Basket ko

Serviva una prestazione attenta, senza sottovalutare l’avversario esattamente come chiesto da coach Cadeo. E la Redel Reggio Calabria ha rispettato le attese e i pronostici, conducendo sempre in vantaggio la sfida contro il giovane e dinamico Mola.Due bombe consecutive di Zampa, dopo circa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it