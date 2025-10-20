Serie A settima giornata da incubo | solo 11 gol segnati

Mai così pochi nella storia del campionato a 20 squadre. Nemmeno i big match hanno evitato il record negativo: una media di poco più di una rete a partita. La settima giornata di Serie A 202526 entrerà nei libri di storia, ma per un primato tutt’altro che esaltante. Con l’1-1 tra Cremonese e Udinese, ultimo match in calendario, il totale delle reti realizzate è salito soltanto a 11: mai così poche in un turno con 20 squadre ai nastri di partenza. La media, poco più di un gol a partita, è la più bassa di sempre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

