Serie A non era mai successo fino ad oggi | un record negativo che preoccupa molto il campionato Ecco tutti i dettagli di quanto successo

La Serie A in questo turno di campionato resterà nella storia per un record davvero negativo. Suona il primo campanello d’allarme per il campionato Era nell’aria ormai da diversi giorni, ma il record negativo si è trasformato in realtà al termine del Monday Night. La speranza da parte di tutti era quella di una svolta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie A, non era mai successo fino ad oggi: un record negativo che preoccupa molto il campionato. Ecco tutti i dettagli di quanto successo

