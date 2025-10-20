Serie A i numeri del disastro | il dato peggiore di sempre dopo la settima giornata Quattro 0-0 e appena tre marcatori italiani

Serie A, i numeri del disastro: il dato peggiore di sempre. Tutti gli aggiornamenti sull’ultimo weekend di campionato. Un weekend da dimenticare, una giornata che entra di diritto, e dalla porta sbagliata, nella storia del nostro campionato. La settima giornata di Serie A 202526 ha fatto registrare un nuovo record negativo: appena 11 gol segnati in dieci partite. Un dato desolante, il più basso di sempre da quando la Serie A è composta da venti squadre. È stato battuto persino il precedente record negativo di 13 reti, registrato l’ultima volta nel 2022. Questa volta, si è riusciti a fare “peggio”, con una media di appena 1,1 gol a partita, a testimonianza di un calcio sempre più bloccato, povero di spettacolo e con enormi difficoltà offensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Serie A, i numeri del disastro: il dato peggiore di sempre dopo la settima giornata. Quattro 0-0 e appena tre marcatori italiani

