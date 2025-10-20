Serie A Cremonese-Udinese 1-1 | Terracciano apre Zaniolo pareggia
Si è conclusa la settima giornata di Serie A, con il Monday Night che è andato in scena allo Stadio Giovanni Zini, dove Cremonese-Udinese è terminata sull’1-1 con i gol di Terracciano e Zaniolo. Padroni di casa che si portano dunque a dieci punti in classifica, mantenendo una lunghezza di vantaggio proprio sui bianconeri Cremonese-Udinese, il racconto del match. La gara dello Zini inizia subito con un’emozione che genera il vantaggio della Cremonese: al 4?, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Vandeputte, Terracciano svetta e supera Okoye. Gli ospiti faticano a trovare ritmo ed i padroni di casa vanno vicini al raddoppio soprattutto con Bonazzoli, che dopo la mezz’ora colpisce la traversa, con il primo tempo che si conclude quindi sull’1-0. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
