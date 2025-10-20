Sergio Mattarella | Intollerabili atti per indebolire sovranità Ue

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la sua visita di Stato in Belgio con un forte richiamo al valore dell’ Unione Europea come strumento di libertà e progresso. Intervenendo durante la cena ufficiale offerta da re Filippo nel castello di Laken, ha definito “intollerabili” le narrative e gli atti che mettono in discussione la sovranità del popolo europeo. Per Mattarella, in un momento segnato da “ sfide esistenziali ”, l’Unione non può permettersi alcun tipo di cedimento. Senza mai nominare esplicitamente la Russia, il Capo dello Stato ha parlato di guerra e aggressione, e ha citato il premio Nobel per la pace Henri La Fontaine, che già nel 1913 denunciava il diritto autoattribuito dei popoli a farsi “giudici, parti e carnefici” nelle proprie cause. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sergio Mattarella: «Intollerabili atti per indebolire sovranità Ue»

