SERGIO BONELLI EDITORE è lieta di annunciare una nuova collaborazione con NONA ARTE

Sergio Bonelli Editore è lieta di annunciare l’avvio di una nuova collaborazione editoriale con Nona Arte, storico marchio editoriale specializzato nella pubblicazione dei grandi classici della bande dessinée e delle historietas. Nel corso degli anni, Nona Arte ha avuto diverse incarnazioni, collaborando di recente con Cosmo Editoriale, sotto il cui marchio ha pubblicato numerosi volumi dedicati al fumetto franco-belga e non solo. I primi due titoli in uscita saranno legati ad autori di lingua spagnola, presenti anche a Lucca Comics & Games 2025 per il loro lavoro su Tex: IMMAGINARIO di Horacio Altuna – in uscita il 31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

