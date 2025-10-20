SERGIO BONELLI EDITORE è lieta di annunciare una nuova collaborazione con NONA ARTE
Sergio Bonelli Editore è lieta di annunciare l’avvio di una nuova collaborazione editoriale con Nona Arte, storico marchio editoriale specializzato nella pubblicazione dei grandi classici della bande dessinée e delle historietas. Nel corso degli anni, Nona Arte ha avuto diverse incarnazioni, collaborando di recente con Cosmo Editoriale, sotto il cui marchio ha pubblicato numerosi volumi dedicati al fumetto franco-belga e non solo. I primi due titoli in uscita saranno legati ad autori di lingua spagnola, presenti anche a Lucca Comics & Games 2025 per il loro lavoro su Tex: IMMAGINARIO di Horacio Altuna – in uscita il 31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sergio Bonelli Editore e Nona Arte hanno dato inizio a una collaborazione per la pubblicazione italiana di volumi a fumetti di autori argentini ed europei. I dettagli nei commenti. - facebook.com Vai su Facebook
Sergio Bonelli Editore annuncia gli abbonamenti per le sue serie a fumetti - Sergio Bonelli Editore ha deciso di lanciarsi in un’iniziativa che fino ad ora aveva evitato, cercando di identificarsi il più possibile all’interno della distribuzione nelle edicole. Riporta leganerd.com
La Sergio Bonelli Editore annuncia l’arrivo degli abbonamenti - La Sergio Bonelli Editore ha deciso di offrire un servizio in più ai suoi lettori annunciando l’apertura agli abbonamenti per alcune delle sue testate più famose: Tex, Tex Willer, Dylan Dog, Dragonero ... Secondo voto10.it
Tutte le uscite Sergio Bonelli Editore di aprile 2023 - Attraverso il sito ufficiale dell'editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore di aprile 2023. Secondo tomshw.it