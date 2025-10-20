SERGIO BONELLI EDITORE è lieta di annunciare una nuova collaborazione con NONA ARTE

Nerdpool.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Bonelli Editore  è lieta di annunciare l’avvio di una nuova collaborazione editoriale con  Nona Arte, storico marchio editoriale specializzato nella pubblicazione dei grandi classici della  bande dessinée  e delle  historietas. Nel corso degli anni, Nona Arte ha avuto diverse incarnazioni, collaborando di recente con Cosmo Editoriale, sotto il cui marchio ha pubblicato numerosi volumi dedicati al fumetto franco-belga e non solo. I  primi due titoli  in uscita saranno legati ad autori di lingua spagnola, presenti anche a  Lucca Comics & Games 2025  per il loro lavoro su  Tex: IMMAGINARIO  di  Horacio Altuna  – in uscita il  31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

sergio bonelli editore 232 lieta di annunciare una nuova collaborazione con nona arte

© Nerdpool.it - SERGIO BONELLI EDITORE è lieta di annunciare una nuova collaborazione con NONA ARTE

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sergio Bonelli Editore annuncia gli abbonamenti per le sue serie a fumetti - Sergio Bonelli Editore ha deciso di lanciarsi in un’iniziativa che fino ad ora aveva evitato, cercando di identificarsi il più possibile all’interno della distribuzione nelle edicole. Riporta leganerd.com

La Sergio Bonelli Editore annuncia l’arrivo degli abbonamenti - La Sergio Bonelli Editore ha deciso di offrire un servizio in più ai suoi lettori annunciando l’apertura agli abbonamenti per alcune delle sue testate più famose: Tex, Tex Willer, Dylan Dog, Dragonero ... Secondo voto10.it

Tutte le uscite Sergio Bonelli Editore di aprile 2023 - Attraverso il sito ufficiale dell'editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore di aprile 2023. Secondo tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Sergio Bonelli Editore 232