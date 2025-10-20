Serate alcoliche e poi usano strade e androni come bagni | uno schifo!
Dopo la notte in bianco per schiamazzi e risse la giornata comincia col voltastomaco. Lo spettacolo che i residenti trovano quando escono di casa è pietoso: il muro dell’androne (ma anche il resto del marciapiede) trasformato in vespasiano. I postumi di serate alcoliche sono sotto gli occhi di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Il film di Francesco Sossai, presentato a Cannes e appena arrivato in sala, si muove lontanissimo dal tracciato del cinema italiano contemporaneo: di questo, di Veneto e di serate alcoliche abbiamo parlato con lui.
una lettera di amore e odio per il Veneto e l'Italia profonda Il film di Francesco Sossai, appena arrivato in sala, si muove lontanissimo dal tracciato del cinema italiano contemporaneo: di questo, di Veneto e di serate alcoliche abbiamo parlato con lui