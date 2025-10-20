Serata informativa a Precenicco su salute dei reni e donazione

Una serata informativa sulla salute dei reni e donazione si terrà martedì 28 ottobre, alle 20.30, al Centro Civico di Precenicco. L' importante iniziativa vede uniti nell'organizzazione l'Aido di Latisana, L'Avis comunale, Il Comune di Precenicco, la Lilt di Udine e l' Associazione Nazionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altre letture consigliate

Una serata informativa per conoscere il servizio di CONTROLLO DEL VICINATO, che ha per obiettivo il miglioramento della sicurezza urbana attraverso la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine. Vi aspettiamo Giovedì 27 Marzo alle h.21. - facebook.com Vai su Facebook

"Musica e Salute a San Lazzaro: Serata a Villa Mediprò" - Michele Cassetta e Dragan Babic uniscono musica e teatro per raccontare come la tecnologia stia influenzando il rapporto medico- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Festival Sanremo: i momenti salienti della quarta serata. Tra i temi delle canzoni spunta la salute mentale - Ieri a Sanremo la serata delle cover, aperta da Roberto Benigni, ricca di emozioni e vinta da Giorgia e Annalisa con il brano “Skyfall” di Adele. agensir.it scrive

Tv2000: “Stasera Salute”, dal 25 ottobre il programma di medicina in prima serata - “Stasera Salute” è il nuovo programma di medicina e intrattenimento di Tv2000 in onda in prima serata dal 25 ottobre, ogni mercoledì, alle 20. Riporta agensir.it