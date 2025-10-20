Sentiti dai pm gli ex e le amiche di Pamela Genini | Un rapporto tossico Venerdì i funerali a Strozza Bergamo
Sin dai primi momenti successivi al femminicidio di Pamela Genini, uccisa con 30 coltellate dall’uomo che aveva lasciato, era emerso che la 29enne era vittima di violenz a da parte di Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato anche dalla crudeltà e dalla premeditazione. I racconti degli amici e dell’ex fidanzato hanno confermato un rapporto “tossico” fatto di violenze, soprusi e prevaricazioni. Il primo a essere convocato, in tarda mattinata, è stato l’uomo che aveva avuto una relazione sentimentale che si era chiusa nel dicembre 2023, per poi trasformarsi in un’amicizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Un sabato di grande calcio al centro sportivo “Le Siepi”, dove diversi dei nostri gruppi dell’attività di base sono scesi in campo per disputare entusiasmanti amichevoli. Una mattinata ricca di divertimento, emozioni e fair play, in cui i nostri piccoli atleti han - facebook.com Vai su Facebook