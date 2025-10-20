Sentiti dai pm gli ex e le amiche di Pamela Genini | Un rapporto tossico Venerdì i funerali a Strozza Bergamo

Sin dai primi momenti successivi al femminicidio di Pamela Genini, uccisa con 30 coltellate dall’uomo che aveva lasciato, era emerso che la 29enne era vittima di violenz a da parte di Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato anche dalla crudeltà e dalla premeditazione. I racconti degli amici e dell’ex fidanzato hanno confermato un rapporto “tossico” fatto di violenze, soprusi e prevaricazioni. Il primo a essere convocato, in tarda mattinata, è stato l’uomo che aveva avuto una relazione sentimentale che si era chiusa nel dicembre 2023, per poi trasformarsi in un’amicizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

