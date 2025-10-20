Senso unico alternato in via Gruccia per lavori di ripristino del guard rail

Arezzo, 20 ottobre 2025 –  Possibili rallentamenti sulla strada regionale 69 nei pressi della rotatoria, nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre Nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, dalle 8,30 alle 17, la circolazione lungo via Gruccia, sulla strada regionale 69 a San Giovanni Valdarno, subirà alcune modifiche per consentire interventi di ripristino del guard rail danneggiato a seguito di un incidente. Nel tratto prossimo alla rotatoria con la statua, in corrispondenza del civico 129, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri e sarà in vigore il limite di velocità di 30 kmh. 🔗 Leggi su Lanazione.it

