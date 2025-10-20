Selena Gomez smentisce i rumor su Hailey Bieber | tutte le verità rivelate

Selena Gomez invita il pubblico a interrompere le speculazioni sulla sua relazione con Hailey Bieber. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Selena Gomez smentisce i rumor su Hailey Bieber: tutte le verità rivelate

Altre letture consigliate

whoopsee.it. Taylor Swift · The Fate of Ophelia. L’amore va di scena a Los Angeles. Merito di Selena Gomez e Benny Blanco, ufficialmente moglie e marito da pochi giorni, che all’Academy Museum Gala hanno sfilato, tra i numerosi ospiti di prim’ordine. Ma è i - facebook.com Vai su Facebook

Chic e romantica, Selena Gomez ha scelto di andare sul sicuro replicando per il suo matrimonio l'hair look collaudato che già aveva messo alla prova agli Oscar 2025 - X Vai su X

Selena Gomez si è sposata: bob rétro, rosa soft e un matrimonio da sogno in California - La magia ha invaso Santa Barbara sabato scorso: Selena Gomez ha detto “Sì” al produttore musicale Benny Blanco in un elegante resort affacciato sull’oceano, tra fiori bianchi, luci soffuse e atmosfere ... Lo riporta rumors.it