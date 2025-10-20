Seixas l’allenamento mostruoso | 323 chilometri per chiudere l’anno!
Il 19enne francese, bronzo all’Europeo e 7° al Lombardia, è uno dei grandi talenti del futuro. e anche del presente: ha terminato l’anno con una uscita lunghissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Con Magnier, Seixas e Grégoire la Francia potrebbe aver trovato tre grandissimi corridori "generazionali" magari capaci nei prossimi anni di sfatare i diversi tabù del loro ciclismo, in primis il Tour (manca dall' '85), ma perché no anche Fiandre (92), Roubaix (9 - X Vai su X
Paul Seixas è diventato il corridore più giovane della storia del ciclismo ad ottenere una top ten in una classica monumento. Penso che lui, Widar e Finn stravolgeranno presto le gerarchie ai vertici. Questi ragazzi, oltre ad avere talento, arrivano al professionis - facebook.com Vai su Facebook
Seixas, l’allenamento mostruoso: 323 chilometri per chiudere l’anno! - e anche del presente: ha terminato l’anno con una uscita lunghissima ... Scrive gazzetta.it