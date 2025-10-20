Seixas l’allenamento mostruoso | 323 chilometri per chiudere l’anno!

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19enne francese, bronzo all’Europeo e 7° al Lombardia, è uno dei grandi talenti del futuro. e anche del presente: ha terminato l’anno con una uscita lunghissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

seixas l8217allenamento mostruoso 323 chilometri per chiudere l8217anno

© Gazzetta.it - Seixas, l’allenamento mostruoso: 323 chilometri per chiudere l’anno!

Contenuti che potrebbero interessarti

seixas l8217allenamento mostruoso 323Seixas, l’allenamento mostruoso: 323 chilometri per chiudere l’anno! - e anche del presente: ha terminato l’anno con una uscita lunghissima ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Seixas L8217allenamento Mostruoso 323