Seixas l’allenamento mostruoso | 323 chilometri per chiudere l’anno!

Il 19enne francese, bronzo all’Europeo e 7° al Lombardia, è uno dei grandi talenti del futuro. e anche del presente: ha terminato l’anno con una uscita lunghissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

