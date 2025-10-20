Sei un vero fan di George RR Martin? Allora devi leggere questi 5 romanzi usciti prima di Il Trono di Spade
George R.R. Martin è un nome che evoca immediatamente draghi, intrighi politici e le lande ghiacciate di Westeros. Il Trono di Spade, House of the Dragon e l’intera saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco hanno ridefinito il fantasy moderno, trasformando Martin in una leggenda vivente. Ma ridurre la carriera di questo autore a una sola opera, per quanto monumentale, significa ignorare decenni di narrativa brillante, sperimentazione coraggiosa e storie che meritano lo stesso rispetto riservato alle avventure degli Stark e dei Lannister. Mentre il mondo attende con crescente impazienza l’arrivo di The Winds of Winter, molti lettori hanno scoperto che il catalogo di Martin offre alternative preziose per saziare la fame di buona letteratura. 🔗 Leggi su Screenworld.it
News recenti che potrebbero piacerti
«Altro che George Lucas: sono io il vero padre di Jabba The Hutt». Parla Phil Tippett, leggenda degli effetti speciali - X Vai su X
Oggi, 1 ottobre, King George Weah festeggia 59 anni! Un simbolo rossonero e un vero re del calcio mondiale, con 58 gol in 147 partite a Milano. Unico africano a vincere il Pallone d’Oro nel 1995, è stato un attaccante formidabile e oggi una leggenda vivente, - facebook.com Vai su Facebook