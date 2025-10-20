Sei rimedi naturali per denti più bianchi

I denti gialli sono un inestetismo che può mettere a disagio molte persone. Si pensa erroneamente che siano il segno visibile di una scorretta igiene dentale. Ma in realtà numerosi sono i fattori che entrano in gioco e che compromettono il colore naturale della dentatura. La loro colorazione dipende dallo stato della dentina e dello smalto. Il colore grigio o giallo può essere provocato dal processo normale dell’invecchiamento che compromette lo smalto, dal consumo di tabacco, l’uso di farmaci determinati o da cattive abitudini come un accumulo di tartaro dovuto ad uno scorretto lavaggio dei denti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sei rimedi naturali per denti più bianchi

