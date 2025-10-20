Segreti nel bosco 2020 come finisce | spiegazione del finale

Latuafonte.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segreti nel bosco è un film del 2020, che va in onda oggi su TV8 alle ore 13.40. La trama segue la storia di una donna, che durante una passeggiata romantica nei boschi scopre un segreto terribile sul padre del suo fidanzato. Segreti nel bosco: riassunto trama completa. Leggi anche: Fantasmi in guerra come finisce: storia vera e spiegazione finale. Il film inizia con una donna bionda che corre nel bosco e viene uccisa da un uomo con un’ascia. Conosciamo poi Sandra, la quale si trova in compagnia di sua sorella Becky. La donna deve conoscere la famiglia del suo fidanzato, in una capanna del bosco. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Nuovo blitz nel bosco delle Cerbaie: “Un pusher finisce in manette”. Sanzionato anche chi lo ospitava - Fucecchio, 19 agosto 2025 – Spaccio e bivacchi restano al centro del pressing delle forza dell’ordine. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Segreti Bosco 2020 Finisce