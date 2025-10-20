Segreti nel bosco 2020 come finisce | spiegazione del finale

Segreti nel bosco è un film del 2020, che va in onda oggi su TV8 alle ore 13.40. La trama segue la storia di una donna, che durante una passeggiata romantica nei boschi scopre un segreto terribile sul padre del suo fidanzato. Segreti nel bosco: riassunto trama completa. Leggi anche: Fantasmi in guerra come finisce: storia vera e spiegazione finale. Il film inizia con una donna bionda che corre nel bosco e viene uccisa da un uomo con un’ascia. Conosciamo poi Sandra, la quale si trova in compagnia di sua sorella Becky. La donna deve conoscere la famiglia del suo fidanzato, in una capanna del bosco. 🔗 Leggi su Latuafonte.com