Segreti di famiglia 2 replica puntata 20 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Igor e Hilmi vengono rilasciati. Ozge confessa a Ilgaz di aver ucciso Rasoio. E, mentendo, racconta di aver messo lei il corpo in una fossa del cimitero. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 74 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
