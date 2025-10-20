Segnali di resistenza alle tendenze autoritarie di Donald Trump
Milioni di persone in corteo in varie città del paese. E poi gli appelli degli studenti, la disobbedienza dei giornalisti e le dimissioni di un generale. Negli Stati Uniti c’è un risveglio in difesa della democrazia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’HOMA index mette in relazione glicemia e insulina a digiuno per stimare la sensibilità insulinica e capire se ci possono essere segnali di insulino-resistenza. ? Importante: Non dà una diagnosi, serve sempre la valutazione di uno specialista. Il gold standar - facebook.com Vai su Facebook
Segnali di resistenza alle tendenze autoritarie di Donald Trump - E poi gli appelli degli studenti, la disobbedienza dei giornalisti e le dimissioni di un generale. Secondo internazionale.it