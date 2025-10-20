Segnali di resistenza alle tendenze autoritarie di Donald Trump

Internazionale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milioni di persone in corteo in varie città del paese. E poi gli appelli degli studenti, la disobbedienza dei giornalisti e le dimissioni di un generale. Negli Stati Uniti c’è un risveglio in difesa della democrazia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

segnali di resistenza alle tendenze autoritarie di donald trump

