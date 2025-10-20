Sedicenne violentata nel retro di un negozio di kebab | tre uomini indagati L’ipotesi | L’hanno fatta ubriacare

Spinta a bere alcol e poi portata nello scantinato di un negozio di kebab. Lì la violenza sessuale. È l’ipotesi su cui lavora la procura di Treviso che sta indagando per una violenza sessuale su una ragazza di 16 anni. I fatti risalgono allo scorso 1° aprile, quando l’adolescente è entrata in un locale che vende kebab della sinistra Piave della Marca. Per quanto accaduto sono indagati, dopo le indagini dei carabinieri, tre uomini. Tra loro c’è il proprietario del negozio. La Tribuna di Treviso riferisce che l’indagine è stata avviata dopo la denuncia del padre della giovane Dalla denuncia emerge che la ragazza era andata nel locale, che frequentava già da tempo con i compagni di scuola, per mangiare un kebab in attesa che il genitore la andasse a prendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

