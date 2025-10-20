Secondo voi come finirà la guerra in Ucraina?

Verrà coinvolta la Nato
Vincerà Putin, si prenderà Donbass e Donetsk
Trump riuscirà a mediare con Mosca

