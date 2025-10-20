Seconda rata Tari Prandi incalza | | Abbiamo contenuto i rincari

"Sui rifiuti e sulla Tari serve serietà, non propaganda". A dirlo è l'assessore alla Cura dei quartieri del Comune di Reggio Emilia, Davide Prandi, che interviene sulla questione degli aumenti sulla seconda rata della Tari, di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Aumenti che in alcuni casi hanno superato il 20% dell'importo complessivo. "Chi parla di 'scelta politica' – afferma l'assessore Prandi rispondendo all'attacco, tra gli altri, di Claudio Guidetti di Azione pubblicato sul nostro giornale di ieri – dice il falso: le tariffe vengono stabilite secondo parametri tecnici fissati da Arera, uguali per tutti i Comuni italiani.

