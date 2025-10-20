Seconda categoria Il Chianciano Terme frena il Cetona
Turno negativo nei risultati per le nostre formazioni del campionato di Seconda categoria girone E. Il Gracciano subisce il 2-1 in trasferta dal Casellina, mentre il Castellina in Chianti perde in casa con il Mercatale, capace di imporsi 1-0. Prova sfortunata dello Staggia, costretto ad arrendersi a una big come Real Peretola: 1-0 Nonostante la valida prestazione per il team di mister Rossi per i neroverdi. Colpi a vuoto di misura a carico delle nostre compagini di scena nel raggruppamento fiorentino. Nel girone L di Seconda categoria, si interrompe la serie di successi del Cetona: dopo quattro affermazioni matura il pari fuori casa: 1-1, il risultato della capolista in trasferta contro la Virtus Chianciano Terme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
