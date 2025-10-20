Search fund in Italia | il modello innovativo per le PMI

IN ITALIA sta prendendo piede un modello di investimento innovativo: i search fund. Nati negli Stati Uniti negli anni Ottanta, questi fondi si basano sull’idea di affidare a giovani imprenditori-manager, i “searcher”, spesso con una formazione internazionale, il compito di raccogliere capitali e cercare un’azienda, “target”, da acquisire, per poi guidarla in prima persona. Un meccanismo che promette di affrontare due nodi centrali del nostro tessuto produttivo: il passaggio generazionale e il ridotto livello di managerializzazione delle PMI. L’Italia è il secondo Paese europeo per numero di PMI e il secondo più anziano al mondo dopo il Giappone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Search fund in Italia: il modello innovativo per le PMI

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA. . On Friday, September 5, the event “Why fund frontier research? The role of journalism in answering a crucial question for society” took place at the #IIT Auditorium in Genoa. The event was organized by IIT in collaboratio - facebook.com Vai su Facebook

Modigliani Research Grant: 4 Borse di ricerca presso qualsiasi università europea - X Vai su X

Search Fund, la nuova via all’imprenditorialità - Sono i numeri dei Search Fund in Italia, modello di investimento innovativo che offre una soluzione alle ... ilsole24ore.com scrive

Big Tower Group, il primo family search fund italiano completa la raccolta di capitali. Ecco i settori in cui investirà - Big Tower Group, primo family search fund italiano fondato da Antonino Emanuele e Carla Abis, completa la raccolta di capitale iniziale, per circa 500 mila euro, destinata a finanziare la fase di ... Scrive milanofinanza.it

Alle pmi italiane serve il search fund - Come investitori e giovani manager collaborano per garantire continuità, crescita e innovazione nelle piccole e medie imprese italiane ... Lo riporta milanofinanza.it