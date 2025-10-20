Se si lamentano il contributo aumenta La minaccia di Salvini alle banche
"Le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6-7 perchè è una roba che non si può sentire. Tutti possono piangere tranne le banche italiane". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, intervenendo al XVI Forum Nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio in corso a Milano. "Il fatto che le banche che stanno facendo utili da decine di miliardi possano dare un piccolo contributo di questi utili, che si stimano in 50 miliardi, a fine anno per aiutare il consumo interno, il reddito di famiglie e imprese mi sembra utile", ha aggiunto. Poi il vicepremier ha anche affrontato la questione cedolare secca sugli affitti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
