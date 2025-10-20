Se sali in montagna in ciabatte e pantaloncini poi ti paghi i soccorsi | la svolta nella Manovra contro gli alpinisti improvvisati

Chi si avventura in montagna e si mette in pericolo, per impreparazione o violando regole e divieti, dovrà pagare il soccorso. Lo prevede la bozza della manovra finanziaria, che nel testo riportato dall’ Ansa parla di un pagamento per le operazioni di «ricerca, soccorso e salvataggio» condotte dalla Guardia di Finanza. Le fiamme gialle si occupano anche di soccorsi in ambienti impervi e spesso affiancano le operazioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Per questo, si legge nella proposta, sarà il ministero dell’Economia — da cui dipendono i finanzieri — a stabilire la tabella dei costi. 🔗 Leggi su Open.online