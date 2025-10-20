Se ne va lascia tutto Svolta della concorrente terremoto a Ballando con le stelle

Nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione che ha lasciato di stucco il pubblico di Ballando con le stelle. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione, secondo alcune voci circolate sul web e rilanciate dai fan del programma, starebbe valutando l’ipotesi di abbandonare il talent show. Non ci sarebbe nulla di ufficiale, ma dietro questa decisione, ancora tutta da confermare, ci sarebbe la delusione per il comportamento dei giudici e per i commenti ricevuti in diretta. >> “Assurdo, ho spento subito la tv”. Rita Dalla Chiesa umilia Elisa Isoardi: un attacco pesantissimo Pare infatti che la cantante, inizialmente entusiasta di vivere l’esperienza televisiva, si sia sentita colpita più dal tono dei giudizi che dal punteggio in sé. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it