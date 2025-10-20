se ne frega la luna stanotte la poesia di clelia moscariello regala concretezza oltre le suggestioni

Affidare al verso pensieri intimi, sensazioni, memorie e proiezioni significa inchinarsi alla poesia. L’anima stessa, nella sua massima aspirazione, ne è incline, quando sa dedicarsi all’ascolto delle cose. E chi si ferma a poetare, chi diventa canto con la sua stessa esperienza di vita, non è semplicemente un poeta. E’ l’aedo che traghetta la sua esperienza oltre il limite temporale, unendo più dimensioni di se stesso, della vita e del mondo in senso generico. A questa esperienza totalizzante, ma profondamente concreta, si avvicina per la quinta volta la giornalista, scrittrice ed esperta in comunicazione editoriale, Clelia Moscariello, animata dallo spirito del “Se ne frega la luna stanotte”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

