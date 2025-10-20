Se la politica urlata rivaluta anche Rumor
Caro direttore, vorrei spendere qualche parola in difesa di Mariano Rumor. Che fu un dirigente politico di livello, governò senza fare troppi danni, guidò il suo partito con. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
=== Quell’Italia stanca della politica urlata, e alla ricerca di un centro moderato https://linkiesta.it/2025/10/ritorno-centro-italia-estremismi-populismo/… via @Linkiesta - X Vai su X
GRAZIE ADRIANO! Adriano Del Ben era una persona nobile, appartenente a una politica di altri tempi: pacata, concreta, mai urlata. Il suo sorriso metteva di buon umore. Era il segno discreto di un uomo capace di ascoltare davvero, di comprendere prima di gi - facebook.com Vai su Facebook