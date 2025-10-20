Se io sono innocente non ho bisogno di presentare un alibi che tra l’altro non è neanche vero Lo scontrino non è vero | le parole dell’avvocato di Lovati contro Sempio

“Il problema è lo scontrino. Se io sono innocente non ho bisogno di presentare un alibi, che tra l’altro non è neanche vero. Lo scontrino non è vero”. È con queste parole che, a Storie Italian e, l’avvocato Fabrizio Gallo commenta la strategia difensiva di Andrea Sempio dopo la decisione del 37enne di revocare il mandato a Massimo Lovati. Il legale, che rappresenta l’ex difensore di Sempio nelle indagini per presunta diffamazione aggravata ai danni del professor Angelo Giarda (avvocato di Alberto Stasi scomparso nel 2021), è intervenuto in merito a quelle che sono le ultime novità sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se io sono innocente non ho bisogno di presentare un alibi, che tra l’altro non è neanche vero. Lo scontrino non è vero”: le parole dell’avvocato di Lovati contro Sempio

