se il capo promette di riassumerti ma non lo fa deve pagarti tutto il danno

Ci sono situazioni in cui le aziende non prestano la dovuta attenzione o non danno adeguata importanza a tutti gli obblighi legati a un rapporto di lavoro. Può sembrare banale, ma se un datore non rispetta l’impegno a riassumere un lavoratore, previsto da una clausola contrattuale, si trova costretto a versare tutto il danno economico patito dal dipendente per il periodo in cui non è potuto tornare a svolgere le mansioni originarie. È una conseguenza spiegata dalla Suprema Corte sezione lavoro, con la pronuncia 240162025, che – individuando l’esatto periodo di riferimento per stabilire la somma di risarcimento – chiarisce un principio di portata generale per i rapporti di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
