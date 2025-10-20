Se i mariti aiutano nelle faccende di casa è più probabile che le donne vogliano dei figli | lo studio coreano

Secondo una ricerca proveniente dalla Corra del Sud – dove il tasso di fertilità è il più basso del mondo – le donne con un lavoro ben retribuito e con un marito che divide con lei le faccende domestiche appaiono più propense a diventare madri. Lo studio, sembra dunque dimostrare come la parità di genere sia un un motore di natalità ben più efficace dei tanti bonus governativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it