Se i mariti aiutano nelle faccende di casa è più probabile che le donne vogliano dei figli | lo studio coreano
Secondo una ricerca proveniente dalla Corra del Sud – dove il tasso di fertilità è il più basso del mondo – le donne con un lavoro ben retribuito e con un marito che divide con lei le faccende domestiche appaiono più propense a diventare madri. Lo studio, sembra dunque dimostrare come la parità di genere sia un un motore di natalità ben più efficace dei tanti bonus governativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
