Se amate Alessandro Cattelan andate a vederlo a teatro

Mai Alessandro Cattelan ha tradito sé stesso. E tanto meno intende farlo a teatro. Motivo per cui “la sua cumpa”, come ha di recente definito il suo pubblico, non resterà delusa dopo aver staccato il biglietto. Ma risate ce ne sono anche per gli altri, lo assicuriamo. “Benvenuto nell’Ai” è il. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

CHIARA FRANCINI A MACERATA! Il 14 e 15 ottobre ore 21, al Teatro Lauro Rossi, arriva una delle commedie più amate di sempre: “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame Con Chiara Francini e Alessandro Federico Regia di Alessa - facebook.com Vai su Facebook

Se avete amato “Ritorno al Futuro”, questo è il libro che non potete perdervi. Lo ha scritto mia sorella ed è un appassionante viaggio attraverso una delle trilogie cinematografiche più amate di sempre. Esce in questi giorni per Giulio Perrone Editore https://a - X Vai su X

Alessandro Cattelan, lo show al Teatro Augusteo: «Da arci-umano sfido l’intelligenza artificiale» - Umano contro macchina, risate contro algoritmi: Alessandro Cattelan torna dove tutto è ancora analogico, il teatro. ilmattino.it scrive

Alessandro Cattelan ha un barboncino: quello che ha fatto vi lascerà senza parole - Alessandro Cattelan ha un barboncino: quello che il conduttore televisivo ha pubblicato sui social vi lascerà senza parole ... Da amoreaquattrozampe.it

Alessandro Cattelan, dove vive il conduttore: la maxi casa con giardino - La casa da sogno, tra giardino, collezioni tanti oggetti originali del conduttore Alessandro Cattelan nel cuore di Milano. Da msn.com