Scuole italiane a pezzi 71 crolli in un anno | la metà è vecchia di mezzo secolo

Quifinanza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti di noi hanno frequentato o stanno frequentando scuole che hanno delle fragilità strutturali importanti. Ecco, i numeri che raccontano un’emergenza ben più estesa dei singoli episodi che finiscono nelle cronache, anche se purtroppo se ne parla quando crollano tetti, ad esempio, come nel caso della scuola Diaz a Roma. Secondo l’ultimo report di Cittadinanzattiva, nell’ultimo anno si sono registrati 71 episodi di crolli o cedimenti negli istituti scolastici, con un bilancio di 19 feriti. Ma il dato più allarmante è che migliaia di edifici risultano ancora privi delle certificazioni minime di sicurezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

scuole italiane a pezzi 71 crolli in un anno la met224 232 vecchia di mezzo secolo

© Quifinanza.it - Scuole italiane a pezzi, 71 crolli in un anno: la metà è vecchia di mezzo secolo

News recenti che potrebbero piacerti

scuole italiane pezzi 71Scuole italiane a pezzi, 71 crolli in un anno: la metà è vecchia di mezzo secolo - Metà delle scuole italiane ha bisogno di interventi urgenti, ma i fondi del Pnrr e dell’8xmille restano insufficienti a garantire la sicurezza di studenti e docenti ... Si legge su quifinanza.it

Insomma, le scuole italiane cadono a pezzi - Ma per milioni di studenti italiani, il ritorno tra i banchi ha il sapore amaro dell’incertezza e del degrado. greenme.it scrive

Scuola italiana “a pezzi”, 60% senza l’agibilità - Tra settembre 2023 e settembre 2024, sono stati rilevati ben 69 episodi di crolli nelle scuole italiane. Riporta donnamoderna.com

Cerca Video su questo argomento: Scuole Italiane Pezzi 71