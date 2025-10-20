Scuole italiane a pezzi 71 crolli in un anno | la metà è vecchia di mezzo secolo

Molti di noi hanno frequentato o stanno frequentando scuole che hanno delle fragilità strutturali importanti. Ecco, i numeri che raccontano un’emergenza ben più estesa dei singoli episodi che finiscono nelle cronache, anche se purtroppo se ne parla quando crollano tetti, ad esempio, come nel caso della scuola Diaz a Roma. Secondo l’ultimo report di Cittadinanzattiva, nell’ultimo anno si sono registrati 71 episodi di crolli o cedimenti negli istituti scolastici, con un bilancio di 19 feriti. Ma il dato più allarmante è che migliaia di edifici risultano ancora privi delle certificazioni minime di sicurezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scuole italiane a pezzi, 71 crolli in un anno: la metà è vecchia di mezzo secolo

