Scuola primaria Via Lanciano | i genitori dipingono le aule delle classi prime

Chietitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’iniziativa di volontariato che ha dimostrato un eccezionale spirito di collaborazione e amore per la comunità scolastica quella di alcuni genitori degli alunni della scuola primaria Via Lanciano, istituto comprensivo 3 di Chieti, che sabato scorso hanno dipinto e rinfrescato le aule delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

