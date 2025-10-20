Scuola primaria Via Lanciano | i genitori dipingono le aule delle classi prime

Un’iniziativa di volontariato che ha dimostrato un eccezionale spirito di collaborazione e amore per la comunità scolastica quella di alcuni genitori degli alunni della scuola primaria Via Lanciano, istituto comprensivo 3 di Chieti, che sabato scorso hanno dipinto e rinfrescato le aule delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it