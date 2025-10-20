Scuola in carcere | dal 2026 a Capanne le detenute potranno conseguire la maturità

A partire dal 2026 tredici detenute della casa circondariale di Capanne potranno seguire un corso di studi per conseguire il diploma di maturità tecnica nel settore economico, grazie all’opportunità offerta dall’Istituto tecnico economico e tecnologico “Aldo Capitini” in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

