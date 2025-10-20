Scuola?Attiva?Kids 2025 26 candidature tutor sportivi aperte fino al 10 novembre ore 12 AVVISO e GUIDA

Il progetto “Scuola?Attiva?Kids”, promosso da Sport e Salute?S.p.A. con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per lo Sport e i Giovani, coinvolge tutte le classi delle scuole primarie statali e paritarie. L'articolo “Scuola?Attiva?Kids” 202526, candidature tutor sportivi aperte fino al 10 novembre (ore 12). AVVISO e GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it