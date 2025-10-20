Screening anti cancro tutti in fila per la prevenzione
San Benedetto, 20 ottobre 2025 – Rotonda Giorgini affollata ieri mattina a San Benedetto, dove la Carovana della Salute ha fatto tappa con la sua iniziativa di prevenzione sanitaria gratuita promossa dalla Fnp Cisl Pensionati. L’appuntamento, ospitato in piazza Carlo Giorgini, ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini che hanno approfittato dei servizi messi a disposizione da medici, volontari e specialisti dell’Ast Ascoli Piceno. L’iniziativa, curata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ast, si inserisce nel percorso itinerante avviato nel 2018 dalla Cisl per portare la salute tra la gente, con particolare attenzione a anziani, donne e persone in difficoltà economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
