Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro tra Roure e Villar Focchiardo non è stata avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.0 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella mattinata di ieri, domenica 19 ottobre 2025, sotto il massiccio dell'Orsiera Rocciavrè, a sette chilometri di distanza dagli abitati di Roure e Villar. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

