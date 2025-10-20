Scossa di terremoto in mare al largo del Gargano
Un terremoto di magnitudo locale 2.3 è avvenuto nella zona sismica denominata Costa Garganica alle 12:31 di lunedì 20 ottobre. Il sisma, con epicentro a 11 km da Lesina e coordinate geografiche (lat, lon) 41.9342, 15.4418, è stato localizzato a una profondità di 8 km dalla sala sismica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
