Scossa di terremoto in mare al largo del Gargano

Un terremoto di magnitudo locale 2.3 è avvenuto nella zona sismica denominata Costa Garganica alle 12:31 di lunedì 20 ottobre. Il sisma, con epicentro a 11 km da Lesina e coordinate geografiche (lat, lon) 41.9342, 15.4418, è stato localizzato a una profondità di 8 km dalla sala sismica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it