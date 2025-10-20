Scooter elettrici spacciati per biciclette la città è invasa | Servono più controlli e sequestri

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scooter elettrici spacciati per biciclette, in città ormai è un'invasione. Ce ne sono troppi e i controlli sono insufficienti. Lo denunciano i componenti della Consulta della Bicicletta. Lo scorso aprile, l'organismo comunale aveva chiesto “provvedimenti urgenti per contrastare il fenomeno della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

