Scooter elettrici spacciati per biciclette la città è invasa | Servono più controlli e sequestri

Scooter elettrici spacciati per biciclette, in città ormai è un'invasione. Ce ne sono troppi e i controlli sono insufficienti. Lo denunciano i componenti della Consulta della Bicicletta. Lo scorso aprile, l'organismo comunale aveva chiesto “provvedimenti urgenti per contrastare il fenomeno della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

