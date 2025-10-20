Scooter elettrici modificati cinque mezzi sequestrati in piazza Università

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di stato e la polizia locale hanno svolto un servizio di controllo sui mezzi a pedalata assistita trasformati in veri e propri ciclomotori. L’attività di controllo coordinata dalla squadra dei poliziotti in moto si è sviluppata all’interno delle aree pedonali del centro, a ridosso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Guerra agli scooter elettrici modificati, sequestri a Catania, chiesti controlli a Palermo - ] ... Da blogsicilia.it

scooter elettrici modificati cinqueCatania, scooter elettrici modificati: multe e sequestri in piazza Università - Controlli nel centro storico di Catania, dove la polizia municipale ha sanzionato diversi proprietari di scooter elettrici modificati. Riporta meridionews.it

Cinque scooter elettrici per autostrade e tangenziali: caratteristiche e prezzi - La modifica al Codice della Strada, che diventa effettiva a partire dal 14 dicembre, elimina il limite minimo ... Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Scooter Elettrici Modificati Cinque