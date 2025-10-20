Scooter elettrici modificati cinque mezzi sequestrati in piazza Università
La polizia di stato e la polizia locale hanno svolto un servizio di controllo sui mezzi a pedalata assistita trasformati in veri e propri ciclomotori. L’attività di controllo coordinata dalla squadra dei poliziotti in moto si è sviluppata all’interno delle aree pedonali del centro, a ridosso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Gli scooter elettrici si incendiano! Ce lo ha detto qualcuno… ma i dati raccontano un’altra storia. Secondo studi ufficiali (National Transportation Safety Board, Bureau of Transportation Statistics), le auto a benzina hanno un rischio di incendio 12 volte supe - facebook.com Vai su Facebook
USATO ELETTRICO / Ci sono anche gli scooter elettrici in vendita nel nostro mercatino: un lettore di Prato vende il suo Lifan E3+ del 2021. Km percorsi 6.500. Prezzo... https://vaielettrico.it/scooter-lifan-e3-2021/… - X Vai su X
Guerra agli scooter elettrici modificati, sequestri a Catania, chiesti controlli a Palermo - ] ... Da blogsicilia.it
Catania, scooter elettrici modificati: multe e sequestri in piazza Università - Controlli nel centro storico di Catania, dove la polizia municipale ha sanzionato diversi proprietari di scooter elettrici modificati. Riporta meridionews.it
Cinque scooter elettrici per autostrade e tangenziali: caratteristiche e prezzi - La modifica al Codice della Strada, che diventa effettiva a partire dal 14 dicembre, elimina il limite minimo ... Lo riporta gazzetta.it