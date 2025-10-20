Scontro tra un' auto e uno scooter 82enne trasportato in ospedale

ANCONA – Lo scontro, avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo via Giordano Bruno, ha coinvolto un’auto e uno scooter. Alla guida del mezzo a due ruote un anziano di 82 anni, che dopo l’impatto con la vettura – avvenuto per cause in fase di accertamento – ha riportato un trauma cranico commotivo. Dopo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

