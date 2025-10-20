Scontro tra un trattore e un furgone | uomo portato d' urgenza alla Poliambulanza

Lunedì mattina, intorno alle 7.20, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Statale 343 nel tratto tra Casalmoro e Acquafredda, all’altezza dell’azienda avicola “Corte Mariangela”.Coinvolti un trattore e un furgone con due persone a bordo. La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

