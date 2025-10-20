Scontro sulle mense scolastiche la presidente della commissione | Basta strumentalizzazioni serve buonsenso

Ilpescara.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Basta strumentalizzazioni e spazio al buonsenso perché si torni a lavorare in un clima di serenità nella certezza di aver sempre agito con “onestà” e “volontà di trasparenza” e di averlo fatto, così come previsto, gratuitamente e con la volontà di garantire sempre il miglior servizio possibile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Mense scolastiche, scontro acceso tra Armelao e l'ex assessore Tiozzo - Il sindaco Mauro Armelao ed il suo ex assessore Daniele Tiozzo Brasiola di Fratelli d'Italia sono ai ferri corti. Riporta ilgazzettino.it

Mense scolastiche, rette lievitate: "Sconto ai fratelli per calmare la ribellione delle famiglie" - "L’avevamo proposto noi in una interpellanza e il giorno dopo il Comune lo ha comunicato ai genitori che stanno rivoltandosi contro gli aumenti". Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scontro Mense Scolastiche Presidente