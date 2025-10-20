Scontro fra vetture sulla provinciale e una si ribalta | in ospedale due giovani donne

CUTROFIANO – Scontro fra due veicoli e una si ribalta: paura, nella tarda mattinata di oggi, lungo la provinciale che collega Cutrofiano a Maglie. Per cause ancora da chiarire, l’impatto è avvenuto tra una Fiat 500 X e una Volskwagen Golf. Sulla prima viaggiavano due giovani donne di 29 e 27 anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it