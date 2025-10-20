Scontro De Luca-Fico Campania partita aperta | Così finiamo per perdere

Il copione è ricco di continui colpi di scena. C'è il nuovo arrivato che se la deve vedere con il suo predecessore, il quale non ha mai smesso di attaccarlo. Un campionario di "complimenti": «È un incompetente», «un pericolo per la Campania». E sarà una costante anche nelle prossime settimane: Vincenzo De Luca, governatore uscente, non sopporta Roberto Fico, l'aspirante alla sua successione. E viceversa. Il colpo di genio della sceneggiatura? Entrambi corrono nella stessa coalizione, il campo largo. L'ex sindaco di Salerno con la lista 'A testa alta' (che non porterà il suo nome), l'ex presidente della Camera come candidato alla guida della Regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

