Scontro auto-moto a Turate 22enne in condizioni gravi trasportato in elicottero
Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 19 ottobre a Turate. Il sinistro, ha coinvolto un giovane motociclista di 22 anni, rimasto ferito in modo gravissimo dopo la collisione tra la sua moto e un’automobile. L’impatto si è verificato intorno alle 17.10 in via Como, nella zona di Cascina Piatti. Incidente a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
