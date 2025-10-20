Scontri ultras a Pisa timori per la sfida con la Lazio Il questore | Riadegueremo i servizi

Pisa, 20 ottobre 2025 – Le indagini sono in corso e molto presto potrebbero arrivare i primi provvedimenti. “Fatti di via Piave ”: alle 11.30 circa i residenti hanno assistito a una guerriglia con lancio di fumogeni e di arredi, cori e botte tra le due compagini. Il questore Salvatore Barilaro, chiamato in causa da molti in queste ultime ore, parla dell’organizzazione dell’ ordine pubblico: “Gli obiettivi a Pisa sono tantissimi, e occorre fare una selezione. E no, non c’erano informazioni rispetto al fatto che i tifosi del Verona potessero arrivare in treno, tanto meno da Firenze, città che ha avuto una giornata impegnativa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

