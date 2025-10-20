Scontri prima di Pisa-Verona | identificati e arrestati cinque tifosi ospiti

Nella mattinata di lunedì 20 ottobre il personale della Polizia di stato di Pisa, insieme agli Uffici di Verona e Trento, ha effettuato l’arresto ‘differito’ di cinque tifosi dell’Hellas Verona individuati tra i più attivi durante gli scontri avvenuti prima dell’incontro tra il Pisa e la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

+ ULTIM'ORA Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: arrestati 5 tifosi - facebook.com Vai su Facebook

Il video degli scontri tra ultras prima di Pisa-Hellas Verona: 2 tifosi scaligeri ricoverati. Decine di persone si sono affrontati in strada vicino all'Arena Garibaldi. Feriti anche un inglese e un francese. Indagini della Digos, in arrivo numerosi Daspo. - X Vai su X

Serie A, scontri Pisa-Verona, arrestati cinque ultras dell'Hellas - Operazione congiunta delle Digos di Pisa, Verona e Trento: perquisizioni e arresti dopo gli scontri del 18 Ottobre in via Piave ... Si legge su rainews.it

Pisa-Verona, cinque tifosi dell'Hellas arrestati dopo gli scontri con bastoni e fumogeni prima della partita - Gli investigatori della Digos, che avevano fermato e identificato il gruppo dei ... ilgazzettino.it scrive

Cinque arresti per gli scontri di Pisa Verona: ultrà individuati dalla Digos - Si tratta di sostenitori scaligeri che si trovavano in via Piave e zone limitrofe nei momenti delle violenze. Segnala msn.com