Scontri prima di Pisa-Verona | identificati e arrestati cinque tifosi ospiti

Pisatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di lunedì 20 ottobre il personale della Polizia di stato di Pisa, insieme agli Uffici di Verona e Trento, ha effettuato l’arresto ‘differito’ di cinque tifosi dell’Hellas Verona individuati tra i più attivi durante gli scontri avvenuti prima dell’incontro tra il Pisa e la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

