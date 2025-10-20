Scontri prima di Pisa-Verona | identificati e arrestati cinque tifosi ospiti
Nella mattinata di lunedì 20 ottobre il personale della Polizia di stato di Pisa, insieme agli Uffici di Verona e Trento, ha effettuato l’arresto ‘differito’ di cinque tifosi dell’Hellas Verona individuati tra i più attivi durante gli scontri avvenuti prima dell’incontro tra il Pisa e la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
C'è un trentino fra i cinque ultras arrestati a seguito degli scontri prima della partita Pisa-Hellas Verona. - X Vai su X
Pisa-Verona, cinque tifosi dell'Hellas arrestati dopo gli scontri con bastoni e fumogeni prima della partita VIDEO Vai su Facebook
Gli scontri prima di Pisa-Hellas Verona: arrestati cinque ultras gialloblu - Sono ritenuti tra i responsabili della guerrigilia urbana del 18 ottobre avvenuti prima della partita. Segnala rainews.it
Scontri ultrà prima di Pisa-Verona, arrestati cinque tifosi dell'Hellas: il video dei tafferugli con la polizia - Cinque tifosi dell'Hellas Verona sono stati arrestati questa mattina nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Polizia di Stato di Pisa, con la collaborazione degli uffici ... Da leggo.it
Scontri tra ultras a Pisa: cinque tifosi veronesi arrestati, sequestrati mazze e bastoni – VIDEO - Arrestati cinque tifosi veronesi per gli scontri tra ultras dell'Hellas e del Pisa, decisivi i filmati della Digos: quattro ai domiciliari. Lo riporta veronaoggi.it